Deolis Guerra logró nuevo chance en Grandes Ligas

Cerveceros de Milwaukee este 4 de julio seleccionó el contrato del lanzador derecho Deolis Guerra, quien se encontraba con el equipo San Antonio Missions sucursal Triple-A de los lupulosos: «Me agarró un poco de sorpresa porque no me lo esperaba, y el miércoles después del juego, el mánager me llamó a la oficina para darme esa noticia tan grande».

El serpentinero de 30 años en las mayores tiene registro de por vida de 7JG-2JP con 4.17 de efectividad. Su última actuación (1.0IL,H,K) en el big show fue como relevista el 30 de septiembre del año 2017 con Anaheim contra Marineros de Seattle.

Guerra, en su primer año con Milwaukee, venía ofreciendo un destacado desempeño desde inicio de zafra en la clasificación que sirve de antesala a las mayores. En 41.1 innings de labor, permitió 26 hits, 16 carreras (doce limpias), cinco cuadrangulares, recetó 48 ponches y cedió diez pasaportes en 27 juegos (uno de ellos en rol de abridor).

El serpentinero oriental dejó récord de uno ganado sin derrotas y efectividad de 2.61, con un WHIP de 0.94. Cifras que en la actualidad contribuyeron a posicionarlo como líder en holds de Missions con diez en total, según datos de Natalie Silva para prensa del Magallanes.

CONSTANCIA

«La clave de mi desempeño ha sido la constancia, la consistencia que he podido tener en esta temporada. He logrado ser mucho más consistente con mis pitcheos, esa ha sido la clave de que todo marche bien como hasta ahora. He mejorado mucho con respecto a mi cutter y he tenido la habilidad de mezclar muy bien con mi recta, curva y cambio», indicó en oriundo de San Félix.

Guerra hizo su debut en Grandes Ligas el 27 de junio del 2015 con Piratas de Pittsburgh. En diez juegos, todos como relevista, dejó récord de 2JG-0JP;6.48 de efectividad. Posteriormente en diciembre de 2016 fue tomado por Los Angeles Angels vía draft de Regla V. No logró hacer el equipo y fue puesto en waivers, al no ser tomado por ninguna divisa, ni recibido de vuelta por el equipo filibustero, los serafines lo asignaron a su filial en AAA. Luego tuvo par de actuaciones con el equipo grande de los celestiales en 2016 (3JG-0JP;3.21ERA.) y 2017 (2JG-2JP;4.68ERA.).

En 2018 desde la agencia libre firmó con Texas y todo su año transcurrió con el equipo Round Rock Express AAA. En diciembre del año pasado pactó con Milwaukee un contrato de ligas menores con invitación a los campos de entrenamiento y seis meses después recibe una nueva oportunidad para concretar su anhelo de establecerse en el mejor beisbol del mundo.

T/ Redacción CO

Caracas