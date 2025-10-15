Depablos: Guerra psicológica de EEUU en Venezuela es derrotada por la conciencia del pueblo

El analista internacional, Wilmer Depablos, aseguró que los intentos del gobierno estadounidense por desestabilizar a Venezuela mediante estrategias de guerra psicológica han sido derrotados por la conciencia comunicacional del pueblo venezolano.

En entrevista al programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), destacó que el país enfrenta operaciones psicológicas que han sido diseñadas por «corporaciones de desinformación» para manipular la psique colectiva. Sin embargo, se ha encontrado con la resistencia del pueblo, quien ha sido formado en valores históricos y soberanos.

«Este pueblo valiente ha sido formado con visión histórica, geográfica, geopolítica, nadie puede negar que el trabajo hecho por el Comandante Hugo Chávez a través del Aló Presidente, que nos ilustró y nos convirtió a todos en comunicadores políticos, le da una herramienta fundamental al pueblo que está blindado frente a estar operaciones psicológicas», enfatizó.

En ese sentido, Depablos acotó que la instalación del Capítulo Medios de Comunicación del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, que integra a medios del sector público y privado, representa una victoria más en la defensa de la paz y las agresiones imperiales. «La defensa de la patria nos corresponde a todo sin distingo de ningún tipo».

Asimismo, apuntó que el sector de la comunicación tiene el objetivo de seguir en el impulso de una comunicación política con visión geopolítica que permita que el pueblo se apropie del conocimiento para que no sea manipulado y se consolide la defensa de la paz para en el campo de la batalla más difícil: la comunicacional.

F/VTV