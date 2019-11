Desafío Spinning 2019 se realizará en Caracas

Este sábado 7 de diciembre, desde las nueve de la mañana será el Desafío Spinning® Movistar, a efectuarse en el Centro Comercial San Ignacio de Caracas. Los participantes podrán pedalear hasta seis rodadas de spinning, de dos horas cada una, con capacidad para recibir 100 atletas por bloque.

El desafío es completar las 12 horas de entrenamiento y que los asistentes tengan la oportunidad de mejorar su propio desempeño. La primera comenzará de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.; la segunda, “Fiesta Latina”, de 11:00 a 1:00 p.m; “La Mejor Montaña” es la tercera rodada de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; la cuarta, “Spinning On The Rock”, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.; la quinta rodada es “IronMan Reloaded” de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.; y para cerrar la jornada, la quinta rodada “ClubLife Ibiza” que se realizará entre 7:00 p.m. y 9:00 p.m.

El encuentro contará con instructores certificados como Fernando Acevedo y Tony Salazar. A estos expertos se sumarán talentos emergentes del spinning en el país, en una alianza con los gimnasios Planet Fit, Retraining, Centro Portugués y Gim 398.

En la entrega del kit para esta prueba el viernes 6 de diciembre en la Torre Telefónica Movistar en Los Palos Grandes de Caracas, la empresa también invita a los participantes a realizar un donativo de zapatos, ropa o juguetes en buen estado para la Fundación Santa en las Calles, un movimiento que brinda ayuda a comunidades vulnerables.

T/Redacción CO

Caracas