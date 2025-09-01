Desarticulada banda criminal “Los Jobiteros” en el estado Zulia

La Policía Nacional Bolivariana (CPNB) desmanteló una base de operaciones del grupo criminal organizado conocido como «Los Jobiteros» en el estado Zulia.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz confirmó que los líderes de la banda, identificados como Kennedy Manzano Bravo y Alfredo Manzano, quedaron a disposición del Ministerio Público.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina en el sector de Los Jobitos, en el municipio Miranda. En el lugar, las autoridades incautaron una lancha tipo «Go-Fast» y cuatro motores fuera de borda.

Además, confiscaron siete chalecos antibalas, dos radios portátiles, 20 bidones de 220 litros de combustible y varios equipos de navegación.

T/CO