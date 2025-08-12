Descubren arsenal con más de 51 mil granadas en Maturín

Durante una sesión en la Asamblea Nacional, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre la incautación de 51,235 granadas de carga hueca en el estado Monagas.

Cabello mostró el material incautado y detalló el impacto que este habría tenido en caso de haber sido detonado. La onda expansiva letal de las granadas alcanzaría 1.2 kilómetros, mientras que las esquirlas podrían llegar hasta 1.6 kilómetros.

El vicepresidente destacó que el arsenal fue hallado en una zona cercana a un pueblo, una zona industrial, el Estadio Monumental y la salida de Maturín, lo que podría haber causado graves daños y pérdidas humanas.

Asimismo, Cabello cuestionó la respuesta de una juez que intentó detener la investigación, y afirmó que esta será llamada a rendir explicaciones.

«Se activan todos los mecanismos; inmediatamente después una juez llamó y alertó que no se fuera a hacer nada porque lo que iba a pasar ahí no era importante… ¿Y la gente que iba a morir ahí no era importante?», cuestionó.

T/CO