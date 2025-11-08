Desde Texas llegan a Venezuela 5 infantes que estaban separados de sus familias

Este viernes 7 de octubre llegó al país, procedente de Texas, Estados Unidos, un nuevo grupo de 200 migrantes conformado por 157 hombres, 29 mujeres, 6 niños y 7 niñas. El vuelo 84 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

El programa Gran Misión Vuelta a la Patria informó que «Enmanuel Caicedo, Mia Rodríguez, Aleska Ramos, Arantza Ramos, Aitana Ortiz fueron separados de sus familias en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza».

Al llegar a Venezuela, los familiares de los 13 menores de edad agradecieron al presidente Nicolás Maduro, a la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, y a todas las autoridades venezolanas. «Gracias a Dios, al presidente y a la viceministra que nos ayudaron con este regreso, después de 6 meses sin ver a mi hijo. Tanto tiempo pensando qué iba a pasar y después de este largo proceso y ayuda de todos pudimos ya concretar la llegada de los niños», dijo la mamá de uno de los menores de edad.

El padre de otra niña secuestrada por Estados Unidos también agradeció las labores de rescate del gobierno venezolano. «Quiero agradecer al presidente que hizo esto posible, la querían secuestrar en Estados Unidos, no me la querían dar, fueron casi tres meses de cautiverio, fue una tapa demasiado fuerte», contó que «a su hija se la arrancaron de las manos». Todos los repatriados recibieron atención médica integral y orientación para su regreso seguro.

