Desde Texas llegan a Venezuela 5 infantes que estaban separados de sus familias

El programa Gran Misión Vuelta a la Patria informó que «Enmanuel Caicedo, Mia Rodríguez, Aleska Ramos, Arantza Ramos, Aitana Ortiz fueron separados de sus familias en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza».
«Gracias a Dios, al presidente y a la viceministra que nos ayudaron con este regreso, después de 6 meses sin ver a mi hijo. Tanto tiempo pensando qué iba a pasar y después de este largo proceso y ayuda de todos pudimos ya concretar la llegada de los niños», dijo la mamá de uno de los menores de edad.
«Quiero agradecer al presidente que hizo esto posible, la querían secuestrar en Estados Unidos, no me la querían dar, fueron casi tres meses de cautiverio, fue una tapa demasiado fuerte», contó que «a su hija se la arrancaron de las manos».