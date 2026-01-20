image-2

Designada Nuramy Gutiérrez como nueva ministra del Poder Popular para la Salud

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes, en horas de la noche, que designó como nueva ministra del Poder Popular para la Salud a la doctora Nuramy Josefa Gutiérrez González.

A través de un mensaje publicado en su canal Telegram, Rodríguez indicó que “esta profesional venezolana ha dedicado su vida a este sector, y profundizará las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo”.

De igual manera, la mandataria encargada expresó su gratitud a la doctora Magaly Gutiérrez Viña, y dijo que continuará como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

 

