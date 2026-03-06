06-5

Designadas por la AN delegaciones para foros parlamentarios internacionales

Nacionales

En cumplimiento de las atribuciones conferidas por los artículos 133 y 134 del Reglamento Interior y de Debates, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela designó a las y los diputados que integrarán las delegaciones ante diversos organismos parlamentarios multilaterales.

Esta composición garantiza la incorporación y representación del Poder Legislativo venezolano en los escenarios internacionales durante el presente periodo.

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)

La delegación ante el Parlatino estará presidida por el diputado el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante. El equipo de parlamentarios principales y suplentes quedó conformado de la siguiente manera:

  • Tania Díaz (Suplente: Ángel Marcano)
  • Iris Varela (Suplente: Gabriela Peña)
  • Rodolfo Crespo (Suplente: Jimmy Gudiño)
  • Gilberto Jiménez (Suplente: Gladys Socorro)
  • Pedro Carreño (Suplente: Junior Gómez)
  • Luis Augusto Romero (Suplente: José Gregorio Colmenares)
  • Wilmer Castro Soteldo (Suplente: Johan Contreras)
  • Carlos Dixon (Suplente: Ángel Emilio Vera)
  • Carlos Mogollón (Suplente: Félix Freites)
  • Azucena Jaspe (Suplente: José Brito)
  • Timoteo Zambrano (Suplente: Julio Hernández)

Parlamento del Mercosur (Parlasur)

Para el bloque del Mercosur, se designó una amplia representación que incluye, entre otros, a los siguientes legisladores:

  • Saúl Ortega (Suplente: Cristóbal Jiménez)
  • Rubén Lima (Suplente: Rosa León)
  • Francisco Torrealba (Suplente: Héctor Zambrano)
  • Génesis Garvett (Suplente: Demetria Monasterios)
  • Maite Ochoa (Suplente: Omar Veracierto)
  • Roy Daza (Suplente: Francisvil Martínez)
  • América Pérez (Suplente: Judith Betancourt)
  • Alfonzo Campos (Suplente: Williams Medina)
  • Blanca Eekhout (Suplente: José Rojas)
  • Luis Parra (Suplente: Jhonder Silva)
  • Tomás Guanipa (Suplente: Pablo Pérez)
  • José Gregorio Correa (Suplente: Yusmaro Jiménez)
  • Nora Bracho (Suplente: Aurora Paredes)

(La lista incluye también a Maigualida Barrera, Desirée Santos Amaral, Carlos Gamarra, Rodolfo Sanz, Jehyson Guzmán, David Uzcátegui, Rodbexa Poleo, María Carolina Chávez, Juan Romero y Henry Parra con sus respectivos suplentes).

Otros organismos internacionales

La Asamblea Nacional también definió las directivas para otros espacios estratégicos de integración:

  • Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL): Presidida por Jorge Rodríguez, con el diputado Vielma Mora como suplente.
  • Parlamento Amazónico: La presidencia recae en Jacqueline Faria, acompañada por Francisco Martínez como suplente.
  • Parlamento Indígena y Afrodescendiente: Representado por Pedro Requena y su suplente Kariela Aray.

Con estas designaciones, el Parlamento venezolano fortalece su presencia en el extranjero, mediante la promoción de la diplomacia parlamentaria en niveles multilaterales.

 

VTV

