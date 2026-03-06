Designadas por la AN delegaciones para foros parlamentarios internacionales

En cumplimiento de las atribuciones conferidas por los artículos 133 y 134 del Reglamento Interior y de Debates, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela designó a las y los diputados que integrarán las delegaciones ante diversos organismos parlamentarios multilaterales.

Esta composición garantiza la incorporación y representación del Poder Legislativo venezolano en los escenarios internacionales durante el presente periodo.

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)

La delegación ante el Parlatino estará presidida por el diputado el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante. El equipo de parlamentarios principales y suplentes quedó conformado de la siguiente manera:

Tania Díaz (Suplente: Ángel Marcano)

(Suplente: Ángel Marcano) Iris Varela (Suplente: Gabriela Peña)

(Suplente: Gabriela Peña) Rodolfo Crespo (Suplente: Jimmy Gudiño)

(Suplente: Jimmy Gudiño) Gilberto Jiménez (Suplente: Gladys Socorro)

(Suplente: Gladys Socorro) Pedro Carreño (Suplente: Junior Gómez)

(Suplente: Junior Gómez) Luis Augusto Romero (Suplente: José Gregorio Colmenares)

(Suplente: José Gregorio Colmenares) Wilmer Castro Soteldo (Suplente: Johan Contreras)

(Suplente: Johan Contreras) Carlos Dixon (Suplente: Ángel Emilio Vera)

(Suplente: Ángel Emilio Vera) Carlos Mogollón (Suplente: Félix Freites)

(Suplente: Félix Freites) Azucena Jaspe (Suplente: José Brito)

(Suplente: José Brito) Timoteo Zambrano (Suplente: Julio Hernández)

Parlamento del Mercosur (Parlasur)

Para el bloque del Mercosur, se designó una amplia representación que incluye, entre otros, a los siguientes legisladores:

Saúl Ortega (Suplente: Cristóbal Jiménez)

(Suplente: Cristóbal Jiménez) Rubén Lima (Suplente: Rosa León)

(Suplente: Rosa León) Francisco Torrealba (Suplente: Héctor Zambrano)

(Suplente: Héctor Zambrano) Génesis Garvett (Suplente: Demetria Monasterios)

(Suplente: Demetria Monasterios) Maite Ochoa (Suplente: Omar Veracierto)

(Suplente: Omar Veracierto) Roy Daza (Suplente: Francisvil Martínez)

(Suplente: Francisvil Martínez) América Pérez (Suplente: Judith Betancourt)

(Suplente: Judith Betancourt) Alfonzo Campos (Suplente: Williams Medina)

(Suplente: Williams Medina) Blanca Eekhout (Suplente: José Rojas)

(Suplente: José Rojas) Luis Parra (Suplente: Jhonder Silva)

(Suplente: Jhonder Silva) Tomás Guanipa (Suplente: Pablo Pérez)

(Suplente: Pablo Pérez) José Gregorio Correa (Suplente: Yusmaro Jiménez)

(Suplente: Yusmaro Jiménez) Nora Bracho (Suplente: Aurora Paredes)

(La lista incluye también a Maigualida Barrera, Desirée Santos Amaral, Carlos Gamarra, Rodolfo Sanz, Jehyson Guzmán, David Uzcátegui, Rodbexa Poleo, María Carolina Chávez, Juan Romero y Henry Parra con sus respectivos suplentes).

Otros organismos internacionales

La Asamblea Nacional también definió las directivas para otros espacios estratégicos de integración:

Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL): Presidida por Jorge Rodríguez, con el diputado Vielma Mora como suplente.

Parlamento Amazónico: La presidencia recae en Jacqueline Faria, acompañada por Francisco Martínez como suplente.

Parlamento Indígena y Afrodescendiente: Representado por Pedro Requena y su suplente Kariela Aray.

Con estas designaciones, el Parlamento venezolano fortalece su presencia en el extranjero, mediante la promoción de la diplomacia parlamentaria en niveles multilaterales.

VTV