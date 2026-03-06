Designadas por la AN delegaciones para foros parlamentarios internacionales

En cumplimiento de las atribuciones conferidas por los artículos 133 y 134 del Reglamento Interior y de Debates, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela designó a las y los diputados que integrarán las delegaciones ante diversos organismos parlamentarios multilaterales.
Esta composición garantiza la incorporación y representación del Poder Legislativo venezolano en los escenarios internacionales durante el presente periodo.
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)
La delegación ante el Parlatino estará presidida por el diputado el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante. El equipo de parlamentarios principales y suplentes quedó conformado de la siguiente manera:
- Tania Díaz (Suplente: Ángel Marcano)
- Iris Varela (Suplente: Gabriela Peña)
- Rodolfo Crespo (Suplente: Jimmy Gudiño)
- Gilberto Jiménez (Suplente: Gladys Socorro)
- Pedro Carreño (Suplente: Junior Gómez)
- Luis Augusto Romero (Suplente: José Gregorio Colmenares)
- Wilmer Castro Soteldo (Suplente: Johan Contreras)
- Carlos Dixon (Suplente: Ángel Emilio Vera)
- Carlos Mogollón (Suplente: Félix Freites)
- Azucena Jaspe (Suplente: José Brito)
- Timoteo Zambrano (Suplente: Julio Hernández)
Parlamento del Mercosur (Parlasur)
Para el bloque del Mercosur, se designó una amplia representación que incluye, entre otros, a los siguientes legisladores:
- Saúl Ortega (Suplente: Cristóbal Jiménez)
- Rubén Lima (Suplente: Rosa León)
- Francisco Torrealba (Suplente: Héctor Zambrano)
- Génesis Garvett (Suplente: Demetria Monasterios)
- Maite Ochoa (Suplente: Omar Veracierto)
- Roy Daza (Suplente: Francisvil Martínez)
- América Pérez (Suplente: Judith Betancourt)
- Alfonzo Campos (Suplente: Williams Medina)
- Blanca Eekhout (Suplente: José Rojas)
- Luis Parra (Suplente: Jhonder Silva)
- Tomás Guanipa (Suplente: Pablo Pérez)
- José Gregorio Correa (Suplente: Yusmaro Jiménez)
- Nora Bracho (Suplente: Aurora Paredes)
(La lista incluye también a Maigualida Barrera, Desirée Santos Amaral, Carlos Gamarra, Rodolfo Sanz, Jehyson Guzmán, David Uzcátegui, Rodbexa Poleo, María Carolina Chávez, Juan Romero y Henry Parra con sus respectivos suplentes).
Otros organismos internacionales
La Asamblea Nacional también definió las directivas para otros espacios estratégicos de integración:
- Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL): Presidida por Jorge Rodríguez, con el diputado Vielma Mora como suplente.
- Parlamento Amazónico: La presidencia recae en Jacqueline Faria, acompañada por Francisco Martínez como suplente.
- Parlamento Indígena y Afrodescendiente: Representado por Pedro Requena y su suplente Kariela Aray.
Con estas designaciones, el Parlamento venezolano fortalece su presencia en el extranjero, mediante la promoción de la diplomacia parlamentaria en niveles multilaterales.