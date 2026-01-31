Designado Carlos Alvarado como nuevo presidente del IVSS

La ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez González, designó al doctor Carlos Alvarado como el nuevo presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Carlos Humberto Alvarado es un médico cirujano, reconocido como el ministro del Poder Popular para la Salud que enfrentó de manera exitosa los embates de la pandemia por la COVID-19 y su gestión al frente de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

El Gobierno venezolano agradece a la abogada Magaly Gutiérrez su labor esmerada al frente del IVSS y felicita a su clase obrera, profesionales y técnicos por su compromiso permanente con el derecho a la salud del pueblo venezolano.

Cada vez más, el Estado venezolano trabaja para avanzar en mejorar la atención gratuita y de calidad en materia de salud.

VTV