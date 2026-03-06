Designado Enrique Quintana Sifontes como nuevo director de Conatel

La presidenta encargada de la república Delcy Rodríguez, nombró a Enrique José Quintana Sifontes como nuevo director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Esta designación aparece publicada en la Gaceta Oficial N° 6.992 con fecha 5 de marzo de 2026. El decreto oficial formaliza el retorno del funcionario a la institución que regula el espectro radioeléctrico y las comunicaciones en el país.

El decreto N° 5.263 delega la juramentación de Quintana al ministro para la Comunicación y la Información, Miguel Pérez Pirela. El titular de la cartera comunicacional tomará el juramento de ley para que el nuevo director inicie de inmediato sus funciones administrativas. Con este acto, el ente adscrito al Mippci activa una nueva etapa de gestión bajo la conducción de un perfil técnico con trayectoria en el sector.

Trayectoria y experiencia en la gestión pública

Quintana posee un amplio recorrido en diversas instituciones del Estado venezolano. El funcionario dirigió Conatel anteriormente durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2018, lo que le otorga un conocimiento profundo del organismo. Además de su labor en el área de telecomunicaciones, ejerció la presidencia del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt), donde lideró procesos de modernización institucional.

Su regreso a la institución busca capitalizar su experiencia previa para enfrentar los retos tecnológicos actuales. La trayectoria del nuevo director garantiza una transición operativa rápida y eficiente dentro de la estructura de la comisión. Los gremios del sector y las empresas operadoras esperan que su gestión mantenga la continuidad de los proyectos estratégicos de conectividad nacional.

Conatel impulsa transformación y desarrollo del sistema tecnológico

La nueva gestión tiene la misión de profundizar la transformación del sistema de telecomunicaciones nacional. El Gobierno busca fortalecer principios de ética y progreso social mediante el acceso equitativo a las herramientas digitales. Quintana recibe el encargo de actualizar los marcos regulatorios que permitan el crecimiento de la infraestructura tecnológica en todo el territorio.

Quintana releva en el cargo al MG Jorge Márquez Monsalve, quien logró el impulso de las telecomunicaciones en el país, sobre todo desde el período de la pandemia del covid-19 e promovió el robustecimiento de las alianzas entre el sector público y privado, propiciando experiencias como la Fitelven, que es un faro regional del crecimiento en telecomunicaciones de Venezuela.

F/Radio Miraflores