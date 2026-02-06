Designado Miguel Pérez Pirela como nuevo vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes a través de su canal de Telegram, la designación del ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, como vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura.

Pirela fue designado en el mes de enero como titular del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, con la intención de fortalecer la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela.

En torno a la nueva responsabilidad, la Presidenta encargada expresó: “Con fuerza renovadora, él está llamado a impulsar nuestra diversidad cultural y a fortalecer la identidad nacional, en aras del encuentro de los venezolanos. En Venezuela vence la verdad y se afianza la paz”.

T/CO