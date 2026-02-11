Designan al ministro Juan Ramírez como padrino de las Comunas urbanas y del campo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó al ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, como padrino de un proyecto económico entre comunas agroproductivas del campo venezolano y Comunas urbanas de las capitales en el territorio, que permitirán la eliminación de especulación, todas las cadenas de intermediarios entre el campo y la ciudad, y distribuir productos a las Bodegas Comunales.

“Eso es lo que hemos pedido, el nuevo modelo económico para nuestro país donde encadenemos todas las economías en la economía comunal, la economía industrial, la economía del emprendimiento y bueno, aquí está, esto es cruzar la fuerza productiva del campo y la organización urbana”, expresó durante una actividad presidencial en la Comuna 8 Raíces de Mecedores, en la parroquia caraqueña de La Pastora.

Desde la Sala de Autogobierno de la comuna, la alta encargada de la Jefatura de Estado venezolano presidió el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, y contactó a los voceros del sector, que están integrados por ocho Consejos Comunales y más de 30 mil habitantes.

Uno de los comuneros, le hizo entrega del proyecto socioproductivo en el tema de alimentación, que involucra la defensa de la soberanía alimentaria dentro de un territorio, con una línea de directa entre las Comunas agroproductivas del país y la Comuna urbana, que es el de la Pastora.

“Nosotros presentamos también acá un proyecto de centro de distribución de la Comuna”, informó, explicando que realizaron una alianza satisfactoria con la Comuna El Maizal, formada por 22 consejos comunales (12 del Municipio Simón Planas en Lara, y 10 del Municipio Araure del estado Portuguesa) y que permitirá movilizar alimentos en el sector caraqueño.

T/Con informacion de Prensa Presidencial