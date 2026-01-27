Designan nuevas autoridades en materia de salud

El Gobierno Bolivariano anunció la designación de nuevas autoridades en materia de Salud.

Este nombramiento, realizado bajo el decreto 5.227, aprobado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca profundizar las políticas de atención y protección sanitaria para todo el pueblo venezolano.

El viceministerio de Salud Integral lo asumirá Rosalbina Hurtado Ruiz. Por su parte, Nellys Molina Contreras, será la nueva presidenta de Fundación Misión Barrio Adentro, mientras que Tilo Verónica Ramírez López, es la nueva presidente de Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario en Venezuela (FUNDEEH).

REDACCIÓN MAZO