Desirée Santos Amaral: “La canalla mediática ha sido el ingrediente más perturbador de la Revolución Bolivariana”

Hijo del ideal bolivariano del comandante Chávez e inspirado en el diario de Angostura, este impreso arribará a un nuevo aniversario el domingo 30 de agosto fiel a la consigna de apego a la verdad como principio ético irrenunciable. En estos años el periódico ha sido fundamental en la defensa del proceso revolucionario

En tiempos en que el imperio estadounidense arrecia su agresión contra la Revolución Bolivariana y su pueblo, habiendo agotado prácticamente casi todas las opciones que tenía sobre la mesa, y en momentos en que paralelamente luchamos contra una peligrosa y agresiva pandemia que ha trastocado al mundo, los medios de comunicación que forman parte del Sistema Nacional de Medios Públicos han jugado un papel estelar en la defensa de la patria, difundiendo la verdad de Venezuela, combatiendo a la canalla mediática opositora, promoviendo la paz, la unidad de los pueblos del mundo. En esta lucha compartida ha estado sumergido y empeñado el Correo del Orinoco desde hace once años haciendo honor a su lema de la “Artillería del pensamiento”, tal cual como lo portaba en 1818 el primer Correo del Orinoco fundado por Bolívar en Angostura, y luego ratificado por Hugo Chávez, al refundarlo en una segunda etapa, el 30 de agosto de 2009. Así piensa Desirée Santos Amaral a quien el presidente Nicolás Maduro le encargó la responsabilidad de dirigir las riendas de este medio el 12 de enero de 2016.

“El Correo del Orinoco ha sido fundamental desde su nacimiento hace once años en la defensa del proceso revolucionario”, señala su directora.

Ella ha comandado la dura lucha de mantener una redacción a flote y con la moral en alto, en medio de tantas adversidades, que en el caso de la prensa escrita se torna aún más difíciles. Además, la pandemia de Covid-19 ha obligado a ingeniárselas para sacar el periódico todos los días, redoblando esfuerzos, ajustando horarios, unos trabajando desde las casas, otros en redacción, y a su vez tomando medidas para evitar el contagio. “No hemos dejado de salir”, dice.

Santos Amaral, contactada por Whatsapp a propósito de estos once años del Correo del Orinoco, se refirió a la importancia de la fecha, al margen de otras consideraciones acerca del panorama político actual.

“El 6 de diciembre se abre un nuevo episodio. El próximo diciembre se mantiene la paz, pero se reestablece la institucionalidad”, dijo, al ser consultada su opinión sobre los próximos comicios, en los que el pueblo elegirá a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional. También elogió el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya entereza, fortaleza moral, lealtad a Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro y su compromiso con el pueblo y la defensa de nuestra soberanía han permitido que la Revolución Bolivariana permanezca erguida y triunfante. Es admirable lo que ha hecho la FANB, su vinculación con el pueblo, a la vez que resguarda nuestros espacios fronterizos, custodia instalaciones, enfrenta invasiones paramilitares, produce alimentos, preserva la paz. “Eso era impensable hace 40 años”, señala.

Santos Amaral recordó que la iniciativa de reeditar el periódico partió del comandante Hugo Chávez en ocasión del Día del Periodista, un poco para rememorar aquel Correo del Orinoco de 1818 fundado por el Libertador Simón Bolívar.

“Creo que eso fue lo que motivó al presidente Chávez”, señala. “Lo hizo con mucha claridad política e ideológica y conceptual, escribiendo en el editorial que se publicó ese día 30 de agosto de 2009, de modo que se recogiera la verdad de la Revolución y que se enfrentara la canalla mediática, que ha sido el ingrediente más perturbador de la Revolución Bolivariana desde sus inicios. Nosotros, que vivimos el periodismo de la Cuarta República y sufrimos la censura y las imposturas de aquella época, nos damos cuenta de lo despiadados que han sido los medios de la derecha contra la Revolución Bolivariana y las mentiras que se han tejido a lo largo de estos 20 años desde que el presidente Chávez asumió el poder. Yo creo que sería muy larga una investigación que precisara en cada año cuál ha sido el suceso con mayor carga de manipulación, tergiversación y mentira que se ha difundido durante los años para atacar a la Revolución Bolivariana”.

La paz como única opción

Al Correo del Orinoco lo encuadra, como decía Chávez en el primer editorial, como un medio para manejarse con la verdad como principio ético.

“En su esencia es un medio de comunicación para defender y difundir los logros y las conquistas de la Revolución Bolivariana, que son muchos, y representa un esfuerzo grandísimo por parte de hombres y mujeres que han estado al frente de los distintos gabinetes económicos y sociales, primero con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Creo importante destacar que estos once años han sido de esfuerzo por parte de quienes han estado en el Correo del Orinoco, dirigido en sus primeros siete años por Vanessa Davies. Yo estoy al frente desde el 12 de enero de 2016, cuando el presidente Nicolás Maduro me dio esa grandísima y hermosa responsabilidad, que me permitió volver a mis labores cotidianas de siempre, de periodista en ejercicio”, dice.

Sobre el papel que ha jugado el medio en estos años, considera que ha sido importante en la promoción de la unidad de los pueblos, ha denunciado los intereses imperiales contra la soberanía nacional, ha defendido al pueblo de Venezuela, sus instituciones, el poder popular. Es la artillería al servicio del país, de la patria. En este sentido cobra vigencia aquel editorial del presidente Chávez y el editorial del Libertador Simón Bolívar en el primer número del Correo del Orinoco de 1818 en el que reiteraba que somos libres, escribimos en un país libre y soberano.

Para Desirée Santos Amaral la importancia y vigencia de medios de comunicación como el Correo del Orinoco, al igual que el resto de los medios públicos, se manifiesta en estos momentos en que Venezuela es víctima de criminales medidas coercitivas de Estados Unidos, que han provocado dolores, penurias, infinidad de dificultades en el pueblo venezolano. Por ello la importancia de medios que denuncien, desenmascaren y digan la verdad.

“Que el Gobierno y los empresarios privados no puedan adquirir bienes y servicios en el exterior para satisfacer las necesidades del país, que no se pueda mejorar la calidad de vida, garantizar la salud del pueblo, en medio de una pandemia que está acabando con el mundo entero, eso es criminal. Es un crimen que no tiene nombre. Con toda y esas perversiones, con todos esos crímenes que se han cometido contra nosotros, tenemos que destacar la pureza con que este pueblo ha respondido, la firmeza que tiene y lo noble que ha sido, y sobre todo destacar también la fortaleza que ha caracterizado al Gobierno Bolivariano, porque a pesar de todas esas medidas para estrangularnos, los atentados contra el presidente Nicolás Maduro, la violencia a la que nos han sometido, es encomiable la entereza y la ratificación de su compromiso por el pueblo por parte del presidente Maduro y su equipo para paliar la situación. También tenemos que agradecer el apoyo de los amigos que tenemos en el mundo entero”, sustenta.

-En este panorama, ¿qué papel juegan los periodistas?

-El papel de seguir garantizando que se conozca la verdad, que fomentemos la paz. No tenemos más opción sino jugar a la paz, fomentar la unidad de los pueblos del mundo en función de mejorar su calidad de vida. Con esta pandemia estamos viendo cómo hay sectores inescrupulosos que se siguen enriqueciendo vergonzosamente a pesar de que el mundo entero clama porque haya ecuanimidad, que haya justicia social, y los desesperados llamados de la OMS para que exista equidad en el reparto de las vacunas, de las medicinas. Todo esto nos deja un aprendizaje, pero creo que los venezolanos y las venezolanas vamos a tener doble aprendizaje: ya veníamos aprendiendo de los desmanes que nos han hecho las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos y ahora con la Covid-19, pero debemos seguir adelante por encima de cualquier cosa. Mi deseo es eso, y mi reconocimiento a la gente que ha hecho posible el Correo del Orinoco”.

Un nuevo amanecer

Desirée Santos Amaral apuesta a la permanencia del periódico impreso a pesar de las dificultades con el papel, los insumos, el transporte, el combustible, los adelantos tecnológicos y las nuevas realidades que traen las redes sociales. En cuanto al futuro del impreso señala que “debemos aguantar”.

“El futuro del periódico en papel”, asegura, “pareciera que no es muy halagüeño en todas partes, más en un país como el nuestro, bloqueado con unas medidas coercitivas tan duras, con una manera de tratarnos de forma despiadada. Hemos tratado de convocar reuniones con los compañeros de las redes, de la parte tecnológica, y por supuesto del Minci, para ir migrando hacia el fortalecimiento de las redes sociales, de la página web, como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro, sin que ello vaya en detrimento del periódico impreso. Yo defiendo el periódico en papel ya que es libro diario de la cotidianidad, y dentro de muchos años, en cien años, las bibliotecas tendrán periódicos en papel. El libro no va a desparecer, estoy segura de eso, de todas maneras hay que fortalecer las redes sociales, el periódico por Instagram, la información en la web. Hacer un multimedia del Correo del Orinoco como lo ha solicitado y ha dado instrucciones en ese sentido el presidente Maduro, quien aprecia mucho, me consta, el rol que tenemos que jugar los medios de comunicación, el papel de los periodistas, y que tiene mucho respeto y le da mucho valor a la comunicación social y a la difusión de la verdad.

Para la directora es importante visualizar cómo se puede instrumentar el futuro de la prensa escrita. Confiesa que en estos años que le ha tocado dirigir al Correo del Orinoco no ha tenido tiempo para aburrirse. Todos los días pasa algo. Todos los días revienta una noticia que comentar: intento de asesinato del Presidente, saboteo a los servicios públicos, guarimbas, apagones.

“El saboteo de la electricidad fue terrible, como periódico amanecimos en la sede esperando que llegara la luz para imprimir. Salimos, así como hemos salido todos estos días”, indica.

-¿Cómo evalúa el panorama político e informativo?

-El Gobierno Nacional, con el apoyo de países amigos, y el papel de los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, ha podido revertir las informaciones sobre Venezuela. Internacionalmente hay cada día más voces que se acercan a la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Además, tenemos la fortuna de que tenemos un pueblo demasiado valiente, que defiende su identidad, su independencia, y cada día nos da lecciones de coraje. Nosotros vamos salir adelante, estoy segura que no habrá nada que resquiebre este poder moral que tiene este pueblo.

-¿Qué nos jugamos el 6 de diciembre?

-La paz. Así como la elección de la ANC, gracias al heroísmo de los venezolanos, puso freno a la violencia de la oposición criminal, este 6 de diciembre se mantiene la paz y se escribe un nuevo episodio, ya que se reestablece la institucionalidad de la Asamblea Nacional, cuyo mandato concluye el 5 de enero. Tiene mucha razón el presidente Maduro cuando dice que tienen nombre y apellido quienes acabaron con el Parlamento, con el Poder Legislativo: Henry Ramos Allup, Julio Borges y ese Juan Guaidó. Este 6 de diciembre se elige una asamblea diversa. Veremos un nuevo amanecer, y la posibilidad de retornar la normalidad, postpandemia y post-AN usurpadora, postpandemia y postautoproclamado. Tenemos que hacer el esfuerzo por garantizar la tranquilidad, la armonía, que nos veamos como compatriotas, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Yo sí tengo fe que el pueblo entenderá este paso tan importante que vamos dar.

T/ Manuel Abrizo

F/ Archivo CO-Luis Franco

Caracas