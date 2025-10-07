Desmalezamiento en subestaciones fortalece servicio eléctrico para más de 150 mil tachirenses

Con el objetivo de fortalecer el suministro eléctrico, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realizó labores de control de vegetación en 10 subestaciones, garantizando condiciones operativas óptimas para el servicio eléctrico que beneficia a más de 150 mil tachirenses.

Los trabajos ejecutados contemplaron el corte y retiro de maleza en áreas operativas perimetrales, cortafuegos y espacios comunes de las subestaciones El Corozo, La Fría II, Santa Ana, Borde Seco, El Piñal, Capacho, Táchira I, Táchira, San Diego y San Cristóbal I.

Asimismo, el personal especializado aplicó tratamiento químico en zonas adyacentes, con el propósito de evitar la reaparición de maleza y preservar la operatividad de los circuitos eléctricos asociados.

Estos trabajos preventivos aseguran la integridad de las infraestructuras que distribuyen energía en los municipios San Cristóbal, Torbes, Córdoba, Libertador, Fernández Feo, Independencia, Junín y García de Hevia

CORPOELEC reafirma su compromiso con el pueblo tachirense, garantizando la operatividad del sistema en instalaciones estratégicas mediante acciones que prolonga la vida útil de los equipos, contribuyendo directamente a la estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC