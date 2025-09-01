Desmantelan laboratorios de explosivos y drones en Zona de Paz N°1 Táchira y Zulia

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, Zona de Paz N° 1, G/D Javier Magallanes, informó que se encuentran desplegados para realizar diferentes labores de patrullaje donde se logró la destrucción de un laboratorio para la fabricación de explosivos y drones, esto como parte de la Zona de Paz N°1 Táchira y Zulia.

En el lugar se pudo incautar 25 radios portátiles de comunicación, 12 equipos de visor nocturno, ocho impresoras 3D, 30 herramientas de uso mecánico, eléctrico e industrial, 10 vehículos tipo moto, mil 120 dispositivos electrónicos para la fabricación de granadas, mil 232 dispositivos para la fabricación de drones, 422 aletas estabilizadoras de granadas, 812 chips electrónicos, 12 piezas de construcción de facsímil, seis escopetas calibre 12mm, ocho fusiles AR-15.

Asimismo, se logra la destrucción de campamentos logísticos utilizados para el narcotráfico. También se realiza la incautación de pertrechos alusivos a grupos irregulares como chalecos de asalto, fornituras y uniformes tácticos. Durante esta operación, de igual forma se incautaron 31 mil 500 litros de combustible tipo diésel, 252 detonadores eléctricos, seis pistolas calibre 9 mm y 12 motores fuera de borda.

Por su parte, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) que comprende Táchira, Trujillo y Mérida (Los Andes), M/G José Gregorio Martínez Campos, como parte de la Operación Escudo Bolivariano, indicó que fueron destruidos ocho campamentos que servían de base para actividades ilícitas como el narcotráfico, trata de persona, entre otros delitos. Se inhabilitaron más de 15 pistas de aterrizaje improvisadas para intentar ingresar droga a territorio venezolano.

En el año 2025, en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes, se ha logrado la incautación de mil 730 kilos de diferentes sustancias psicotrópicas, 210 kilogramos de precursores para la elaboración de droga, así como la detención de 298 personas con diferentes delitos.

F/VTV