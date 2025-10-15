Desmantelan operación de tráfico de drogas en el estado Apure

Dos ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia al estar involucrados en actividades de narcotráfico en el estado Apure. Los sujetos fueron detenidos por funcionarios adscritos a la División Contra Drogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), como parte de las acciones estratégicas para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y garantizar entornos seguros para la ciudadanía.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio San Fernando, parroquia El Recreo, específicamente a orillas del río Apure, en el sector conocido como Cueva del Sapo. Entre las evidencias recabadas se encuentran 20 envoltorios tipo panela de presunta marihuana, con un peso aproximado de 10 kilogramos.

Asimismo, se incautaron cinco envoltorios similares con presunta cocaína, cuyo peso total ronda los cinco kilogramos. Durante la operación, los efectivos policiales incautaron una embarcación tipo bongo de color verde, equipada con un motor fuera de borda, marca Yamaha Enduro 40 de color gris, utilizada presuntamente para el transporte fluvial de sustancias estupefacientes.

Adicionalmente, fueron retenidos tres teléfonos celulares, dos sacos de color blanco y un bidón con capacidad de 70 litros, elementos que se presume estaban vinculados a la logística de la operación ilícita. Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos con redes delictivas transfronterizas y profundizar en las rutas utilizadas para el traslado de estas sustancias.

F/Prensa DAET