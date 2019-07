Desmienten noticias falsas sobre largas esperas por transporte público en La Guaira

“He visto algunas declaraciones de supuestos usuarios en diarios regionales, donde aseguran que hay personas que han durado tres días esperando para abordar las unidades de las ruta hacia el estado Táchira, sin embargo, no me han venido a pedir la contraparte como director de la institución y me han negado mi derecho a informar».

Esto lo manifestó Xavier Moreno, director del Terminal de Pasajeros de Catia la Mar, quien aseguró que estas informaciones que están circulando son falsas: “Eso no es cierto, soy un gerente objetivo y cuando tengo una falla considero que son los medios de comunicación el mejor instrumento para valorar el trabajo que uno realiza «.

Aseguró que la semana pasada uno de los buses con destino a San Cristóbal salió con los puestos vacíos y que cinco días a la semana salen autobuses hacia Táchira. En cuanto al costo del pasaje, indicó que los precios están ajustados para poder seguir garantizando el servicio. “La gente nos dice que deberíamos bajar los precios de las rutas hacia otros estados, pero no podemos. Ese precio nos permite mantener las unidades, y vamos cónsonos con las instrucciones que han impartido desde el Gobierno Nacional. Además, gracias a las gestiones del ciudadano gobernador G/J Jorge Luis García Carneiro contamos con pagos automatizado, es decir, pueden cancelar a través de los puntos de ventas», aseveró Moreno.

De igual forma, indicó que por instrucciones del mandatario regional, el sistema de transporte urbano se ha solventado gracias al apoyo de la operadora de transporte Transuvar en conjunto con el Instituto Municipal de Vialidad y Transporte Colectivo de Vargas (Imvitracv). “Traemos transportes privados para solventar, ya que los transportistas alegan que el pasaje está muy barato; por ello hacemos esto, para poder tener más afluencias de unidades. En cuanto a las rutas suburbanas, tenemos el apoyo del metrobús y del Sitssa. Se puede decir que tenemos controladas las rutas para garantizar la movilidad de los usuarios y el proceso de abordaje”, explicó.

Por último, invitó a los usuarios a formalizar sus denuncias en las oficinas administrativas del terminal si observan alguna irregularidad. “Es importante que el usuario formalice la denuncia para poder realizar los correctivos necesarios», manifestó Xavier Moreno.

TyF/ Prensa Gobernación de La Guaira

