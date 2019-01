Despedido: Un policía en EEUU le dispara a un chihuahua porque ladraba (+Video)

Un policía de Arkansas, EEUU, fue retirado del cargo por dispararle a un chihuahua, informó este lunes la oficina del alguacil del condado de Faulkner. El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando el oficial atendía al reclamo de una mujer que aseguraba que los ladridos del animal la molestaban.

Al llegar, el agente le solicitó al dueño del can que saliera de su propiedad para hablar en la calle y, al negarse este, le disparó sorpresivamente al perro, a pesar de que el vecino en cuestión estaba grabando la escena. En declaración posterior, el oficial justificó sus acciones afirmando que el perro se mostraba agresivo, según información publicada por Arkansas Democrat-Gazette.

En el video se puede observar el momento en el que el policía, Keenan Wallace, se acerca a la propiedad de Doug Canady, mientras dos perros ladran y mueven nerviosamene sus colas. Posteriormente, la cámara se inclina hacia el suelo y suena un disparo. Entre palabras de indignación de Canady, la cámara vuelve a enfocar al oficial y se puede ver y escuchar el sufrimiento de uno de los pequeños animales.

ADVERTENCIA: El siguiente video contiene una escena de violencia contra animales

Officer in Conway AR shot a innocent dog on private property without a warrant! just a stray dog wanting attention and barking like any other didn’t even kill the dog just left it to suffer. Total bullshit. Prayers to the owner who just lost their dog:( pic.twitter.com/lXYKk06ehG

— Catie (@catiejwoodson) 5 de enero de 2019