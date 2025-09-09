Despejan deslizamientos de tierra en Troncal 7 de Mérida

Se completó el despeje de un grupo de deslizamientos en la Troncal 7 en el sector Puente Viejo del municipio Sucre, estado Mérida; en aras de permitir el avance de la Vuelta a Venezuela en Bicicleta, la cual transitará por la vía previamente mencionada.

El secretario de Vialidad, Yitson Hernández, informó que el deslizamiento de material rocoso ocurrió la noche del domingo a causa de las fuertes lluvias. El desprendimiento de rocas fracturadas ocupa aproximadamente el 60 % de la vía. «Ya el paso está 100 % operativo», declaró Hernández. “Esto fue un trabajo en el preámbulo de la etapa de la Vuelta a Venezuela, que pasará por este sector”, agregó.

El gobernador de la entidad andina, Arnaldo Sánchez, instruyó de manera inmediata el despeje de la vía. El operativo de remoción, que incluyó la retirada de unos 30 metros cúbicos de escombros, se llevó a cabo con la colaboración de la Gobernación de Mérida y la Alcaldía del municipio Sucre.

Adicionalmente, se contó con el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil y Bomberos Mérida, que ayudó a controlar el tránsito durante las labores de despeje. Con la vía completamente despejada, las autoridades garantizan la seguridad de los ciclistas y el público para disfrutar de este importante evento deportivo nacional en la geografía merideña.

F/Gobernación de Mérida