Desplegada fusión cívico-militar-policial en 224 comunas de Sucre

Este martes, a primeras horas de la mañana, se dio inicio a la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en el estado Sucre. La gobernadora de la Entidad, Jhoanna Carrillo, informó que 224 comunas se han desplegado en la región en perfecta unión cívico-militar-policial.

Indicó que a través de la Operación Independencia 200 “se protege la fachada atlántica del país y todo lo que corresponda al mar territorial de Venezuela”, dijo Carrillo, al tiempo que manifestó que se asume el compromiso de defender la patria.

Agregó que las Zonas de Defensa Integral (Zodi) de Sucre se encuentran activas y preparadas para cumplir con la defensa del país.

“Desde el oriente del país y de la tierra del Mariscal de Ayacucho estamos listos, preparados y atentos, frente a cualquier amenaza externa contra el territorio venezolano”, manifestó.

Asimismo señaló que en la región se encuentran comprometidos con el legado de El Libertador, Simón Bolívar, y de Antonio José de Sucre.

“Desde hace 500 años le hemos dicho al invasor [imperialista] fuera de nuestras tierras y es lo que nos mantiene de pie para defender la soberanía”, puntualizó Jhoanna Carrillo.

Durante la actividad, recordaron la activación de 27 acciones territoriales como parte de los ejercicios de la Operación Independencia 200, cuyo objetivo es evitar el estancamiento estratégico del país.

F/VTV