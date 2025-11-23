Desplegada Operación República 2025 para cuarta Consulta Popular Nacional

Con el objetivo de garantizar la seguridad total durante la Consulta Nacional Popular que se realiza este domingo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en conjunto con los organismos policiales y en apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE), inició la Operación República 2025 en todo el territorio venezolano.

El despliegue lo ejecutan las distintas Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en el país, estableciendo una perfecta unión cívico-militar-policial, iniciando con la REDI Capital se encuentra activa, y abarca los 800 Circuitos Comunales, para resguardar el material electoral.

Desde la ZODI Capital, el G.D. José Figuera Valdez informó que la FANB y la Milicia Nacional ejecutan actividades en centros educativos como la Escuela Básica Caracciolo Parra León, como parte de la iniciativa «Los Cuarteles van al Pueblo».

En la de Miranda, el G.D. Carlos Aigster Villamizar supervisó el despliegue en Los Teques y detalló que movilizó a más de nueve mil hombres y mujeres para garantizar la custodia y el resguardo del material. De igual manera, el comandante de la zona Aragua, MG. Ángel Balestrini Jaramillo, anunció el despliegue de más de siete mil efectivos en la entidad.

Otras zonas como La Guaira, Carabobo, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta también reportaron su completa activación, tomando en cuenta que la de Nueva Esparta, por ejemplo, pasó revista a los 136 centros de votación para asegurar el traslado del material.

Asimismo, la REDI Oriental destacó que el despliegue acompaña al pueblo en su ejercicio de autodeterminación y en la construcción del Estado Comunal. Por su parte, la Occidental se encuentra activada en sus 55 municipios, incluyendo un despliegue visible en la Escuela 19 de Abril del municipio San Francisco, estado Zulia; en la región andina, la ZODI Trujillo desplegó más de cuatro mil ochocientos hombres y mujeres para garantizar la soberanía territorial, mientras que la del Táchira brinda apoyo y resguardo directo a las mesas electorales.

Por su parte, la REDI Los Llanos pasó revista en todas sus salas de autogobierno. La ZODI Portuguesa ejecuta supervisiones en los centros electorales, asegurando el funcionamiento de las mesas en sus 14 municipios.

En la REDI Guayana, el despliegue incluyó también la jornada «Los cuarteles van al pueblo». La ZODI Bolívar abarca toda la seguridad del Estado para garantizar que el pueblo pueda decidir de manera democrática.

Este despliegue tiene el propósito de acompañar al pueblo en la elección de los proyectos prioritarios para sus comunidades, fortaleciendo la democracia participativa y protagónica.

