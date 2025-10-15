Desplegadas 468 unidades de milicia en Miranda

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, participó en la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en el estado Miranda. “Nos corresponde hacer una evaluación en cada una de las regiones mirandinas como Guarenas, Guatire, Barlovento, Altos Mirandinos, Valles del Tuy, entre otras, en el marco de las 27 acciones territoriales” decretadas por el presidente Nicolás Maduro.

Desde el Gran Muro de Petare, Municipio Sucre del estado Miranda, Cabello aseveró que el país trabaja en total normalidad y la Operación Independencia 200 se despliega para garantizar la defensa del territorio venezolano.

“Ellos saben, los imperialistas, los traidores a la patria, los que esperan que le vengan a hacer el trabajo [con una invasión] que en cualquier circunstancia nosotros mantendremos la unidad nacional”, sostuvo.

En Miranda se han desplegado 468 unidades de milicia y, por tanto, la gobernación a cargo de Elio Serrano mantiene en total resguardo las redes de transmisión eléctrica, distribución de combustible, agua potable, entre otras áreas.

Cabello agregó que en Miranda, así como en todo el territorio nacional “han quedado reducidos quienes pretenden cometer acciones fascistas y desestabilizadoras”.

Recordó que el pueblo apuesta por la paz y desea celebrar la época decembrina en total calma y normalidad.

Finalmente, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que ante la agresión, el asedio y los ataques del imperialismo yanqui solo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales.

“La única y verdadera razón del asedio y ataque contra Venezuela son sus recursos naturales y ellos la enmascaran y la disfrazan. La unidad nacional debe prevalecer” por encima de todo», expresó.

Vale acotar que mediante de la defensa de la nación, se demuestra una vez más la unidad, lealtad y compromiso de los cuerpos de seguridad del Estado, así como de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes se mantienen en vanguardia y despliegue permanente a lo largo y ancho de la región.

F/VTV