Desplegadas más de 2.200 unidades de transporte para movilizar a 730 mil venezolanos en los Carnavales por la Paz 2026

El ministro del Poder Popular para el Transporte, vicealmirante Aníbal Coronado, informó este miércoles que, para asegurar la movilidad del pueblo venezolano durante el asueto de Carnavales por la Paz 2026, se desplegaron 2.200 unidades de transporte superficial.

Durante la presentación del balance sobre el operativo activado por el Gobierno Bolivariano, mencionó que a través de este sistema se trasladaron 730 mil personas hacia diferentes puntos del país. Destacó que el flujo se dirigió mayoritariamente a los ejes costeros, con especial énfasis en el estado La Guaira, que se consolidó como el destino predilecto a nivel nacional.

Asimismo, el titular de la cartera de transporte indicó que se garantizó la conectividad aérea mediante el registro de 590 vuelos nacionales. Estas operaciones permitieron el desplazamiento de más de 33.500 pasajeros hacia diversos estados del territorio durante los días de la fiesta carnestolenda.

Prensa Presidencial