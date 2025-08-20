Desplegados 299 Cuadrantes de Paz en igual número de Circuitos Comunales

Este martes, la capital venezolana fue escenario de una nueva fase en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con la activación simultánea de 299 Cuadrantes de Paz en igual número de Circuitos Comunales. El operativo se llevó a cabo bajo el principio de integración entre el pueblo organizado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales.

El despliegue comenzó en la parroquia San Juan, específicamente en la avenida José Ángel Lamas del sector Los Eucaliptus, perteneciente al Circuito Comunal Bolívar-Chávez. La operación estuvo liderada por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-Capital), General José Ramón Figuera Valdés, acompañado por su Estado Mayor y representantes comunitarios.

“Este despliegue busca garantizar la paz y la seguridad de las familias caraqueñas. Hemos avanzado progresivamente en todo el país, y hoy es el turno de Caracas”, expresó el general durante su informe al presidente Nicolás Maduro, quien supervisó el lanzamiento desde la comunidad de El Guarataro.

Como parte de las Siete Transformaciones (7T), el general destacó que esta iniciativa responde a la tercera línea estratégica, centrada en la seguridad y defensa territorial. El objetivo es consolidar un sistema de protección integral que incluya inteligencia comunitaria, respuesta rápida y articulación entre fuerzas populares, militares y policiales. “Especialmente ahora, frente a las amenazas externas que enfrentamos”, añadió.

Cada Cuadrante de Paz contará con patrullas, motocicletas y equipos de comunicación modernos, asegurando presencia activa en las comunidades. Esta red de atención busca no solo prevenir delitos, sino también fortalecer el tejido social y garantizar el bienestar colectivo.

El plan contempla extender estos puntos de seguridad a todo el país, como parte de una estrategia nacional para consolidar la paz y la soberanía desde las bases comunitarias.

T/CO con información de Prensa Presidencial