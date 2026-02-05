Desplegados equipos multidisciplinarios para restituir paso entre Mérida y Táchira

En respuesta inmediata a las afectaciones causadas por las intensas precipitaciones, la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, liderada por Jorge Márquez, inició maniobras integrales para restituir el paso vehicular entre los estados Mérida y Táchira, luego de la fractura del puente Guaruríes.

En compañía del gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, autoridades de Transporte y Obras Públicas constatan los avances de las labores de dragado y canalización del río, acciones fundamentales para estabilizar el terreno antes de proceder con las reparaciones civiles en el kilómetro 15 de la vía hacia San Cristóbal en el municipio Alberto Adriani.

«Hace menos de 48 horas, producto de las lluvias, se derrumbó el puente y ya tenemos los equipos del gobierno regional y estadal trabajando. Estamos evaluando las obras que se están realizando y calculamos que en dos semanas este puente debe estar listo», puntualizó Márquez.

Los equipos multidisciplinarios avanzan en la apertura de rutas alternas para garantizar la movilidad de los ciudadanos y el transporte de carga. Al respecto, el gobernador Arnaldo Sánchez indicó que en horas de la noche estará habilitada una vía provisional.

«Ya se hizo la revisión técnica y de ingeniería. Se va a aperturar en la noche el paso provisional para que puedan pasar los carros, pero mantenemos activas las vías de Zea y Santa Bárbara», detalló.

En relación a las obras a ejecutar, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Aníbal Coronado, subrayó que instalarán nuevas bases para posicionar nuevamente la estructura del puente.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, además de los severos daños en el estribo derecho del puente Guaruríes, se contabilizan seis viviendas anegadas en el sector Onia y afectaciones en tramos de la vía Local 008 (carretera de Los Túneles) como consecuencia del aumento del caudal del río.

Esta intervención responde a las instrucciones de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, bajo las estrategias de respuesta rápida de la 2T: Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura, trazadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Prensa MPPEE