Desplegados la FANB y la MNB en 284 frentes de batalla para la defensa activa de Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro dio inicio al despliegue «Plan Independencia 200», esta madrugada, con un total de 284 frentes de batalla para la resistencia activa y ofensiva permanente ante cualquier peligro que vulnere la paz del país.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) están prestos a defender el territorio nacional, explicó el líder Bolivariano. “Este pueblo no se encuentra huérfano, no está solo, porque logró la libertad de [cinco países de] Suramérica”, destacó el Mandatario nacional.

El Plan Independencia 200 cuenta con tres orientaciones fundamentales como la defensa integral activa en unión popular-militar-policial, la resistencia activa para proteger al pueblo y la lucha integral de la patria.

“Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano (…) hemos elevado nuestra capacidad de movilización a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea”, enfatizó el Jefe de Estado venezolano.

El Plan Independencia 200 se encuentra desplegado en las costas de Falcón, en el Catatumbo zuliano, los Andes, el llano apureño, entre otros.

“Defendemos el derecho a la paz de Venezuela porque nadie tiene el derecho a perturbar la independencia, integridad territorial y soberanía del pueblo”, manifestó.

T/CO