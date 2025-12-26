Despliegan Mega Operativo especial de limpieza en Valencia

Mil 800 trabajadores y más de 70 camiones recolectores se desplegaron en el tradicional Mega Operativo de limpieza “Navidades en Paz 2025” en las ocho parroquias del municipio Valencia, en el estado Carabobo.

El operativo, encabezado por la alcaldesa, Dina Castillo, y coordinado por el Instituto Municipal del Ambiente, IMA, el cual contó con la colaboración de efectivos de la Policía Municipal de Valencia, partió desde la Avenida Sesquicentenaria, en la parroquia Miguel Peña, con un despliegue que abarca los 48 circuitos comunales de Valencia.

La alcaldesa Dina Castillo acompañó a los trabajadores en la recolección de desechos, al destacar la honorable labor que realizan día a día sin excepción de las fechas festivas.

“Agradezco al equipo del IMA, mi reconocimiento a los hombres y mujeres que realizan este trabajo para favorecer a todos los valencianos, una labor maravillosa, son héroes y heroínas de la ciudad”, resaltó Castillo.

Asimismo reiteró que es responsabilidad de todos lograr que Valencia sea una ciudad limpia y agradeció al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, “por su apoyo permanente en la dotación y equipamiento y avanzar siempre juntos con este esfuerzo que se realiza, este trabajo junto a todo el equipo, para que sigamos construyendo cada día la mejor ciudad del estado”.

Finalmente, la alcaldesa Dina Castillo reiteró una vez más el llamado a la comunidad valenciana de cuidar los espacios, de mantener limpias las áreas verdes y urbanas para la conservación de los mismos.

F/Prensa Alcaldía de Valencia