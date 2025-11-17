Despliegan en Mérida 240 Unidades Comunales de Milicia para la defensa territorial

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, resaltó que la fusión militar-policial-popular se fortalece en la entidad andina, a propósito de revisar las diversas estrategias de defensa, junto a las unidades militares en la región.

“La fusión militar-policial-popular se fortalece así como lo instruyó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”, expresó, al tiempo que recordó que el pueblo merideño apuesta “por la paz y defensa del territorio bajo el contexto que sea necesario”.

Por otra parte, el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N.º 22 del estado Mérida, G/D Bencir Guerrero, detalló que las 240 Unidades Comunales de Milicia y las áreas de defensa integral recibieron la instrucción de fortalecer la defensa territorial.

Finalmente, Bencir Guerrero dijo que las Unidades Comunales de Milicia se encuentran empeñadas en garantizar la independencia y soberanía del territorio nacional ante cualquier amenaza bélica de potencias extranjeras.

F/VTV