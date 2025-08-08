Despliegue asistencial de salud brindó más de 700 atenciones en el estado Barinas

Nuevamente, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en el estado Barinas continúa llevando asistencia médica y oportuna a familias vulnerables del municipio Obispos. Este miércoles, se garantizaron 784 atenciones mediante un importante despliegue de Atención Especializada en Salud, realizado en el Liceo Manuel Palacio Fajardo, ubicado en esta localidad.

De esta forma, un total de 253 personas fueron favorecidas a través de diversos servicios médicos como: consulta de medicina general, medicina interna, pediatría, cardiología pediátrica, ginecología, ecografía, gastroenterología, ruta materna, obstetricia, planificación familiar, nutrición, desparasitación, oftalmología y nefrología.

Durante esta actividad, realizada por el equipo del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Obispos, se efectuaron pesquisas de talla y peso, electrocardiogramas y colocación de vacunas para la prevención de diversas enfermedades.

Además, los beneficiarios recibieron medicamentos. Cabe resaltar que estas distribuciones tienen como finalidad seguir llevando salud gratuita a las familias desfavorecidas.

Mediante esta jornada también fueron entregadas 11 mil 355 unidosis, como ejemplo del compromiso asumido por el Gobierno Nacional Bolivariano, junto al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), a cargo de la Dra. Magaly Gutiérrez Viña, en conjunto con la Autoridad Única de Salud en el estado, Dra. Claudia Bernate, y el respaldo del poder popular.

F/MPPS