Despliegue para combatir plaga de roedores en el Sistema de Riego Río Guárico

Un total de 150 cuadrilleros fueron destinados al combate de roedores (rata) en el Sistema de Riego Río Guárico, para apalancar la producción y el nuevo modelo económico tal como lo dice la primera T de las Siete Transformaciones (7T) impulsadas para garantizar bienestar social de los ciudadanos.

‎Esta iniciativa surge como una medida para proteger el esfuerzo de productores, comuneros y campesinos, este despliegue no solo busca la eliminación de la rata arrocera (plaga), sino también el mantenimiento preventivo de los canales y zonas de siembra para garantizar la estabilidad de la producción en la región.

‎En ese sentido, la labor incansable de los cuadrilleros es testimonio de una voluntad inquebrantable por preservar la estabilidad del campo, por ello, las autoridades han ratificado que el acompañamiento técnico se mantendrá de forma permanente.

F/VTV