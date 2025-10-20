Despliegue del Obratón activa casa juvenil y refuerza reciclaje comunal en Anzoátegui

La Comuna “La Victoria Perfecta 29 de Marzo”, ubicada en el estado Anzoátegui, activó nuevos espacios para el desarrollo comunitario con la inauguración de una casa de la juventud y la puesta en marcha de una Empresa de Producción Social (EPS) dedicada a la recolección y clasificación de desechos, iniciativas que favorecen a más de cinco mil familias pertenecientes a los 12 Consejos Comunales que conforman la organización popular.

Los proyectos se ejecutan mediante la articulación entre el Poder Popular y el Gobierno nacional, a través de la jornada nacional del Obratón, que contempla más de 20 mil obras en todo el país. La casa de la juventud cuenta con salón de usos múltiples y barbería, mientras que el sistema de reciclaje atiende semanalmente a los sectores involucrados, lo que alcanza hasta la fecha a más de 12 mil habitantes.

El gobernador Luis José Marcano subrayó el impacto de estas acciones en la consolidación de la transformación comunal. “Estamos viendo una casa de la juventud y también los recursos invertidos para un sistema de recolección de desechos sólidos. Pero no solamente la recolección, sino también el reciclaje; es decir, una visión mucho más amplia y estratégica”, afirmó Marcano.

Además, reconoció el compromiso de los líderes comunitarios. “Felicitamos el esfuerzo que está haciendo cada vocero, vocera, dirigente, líder y lideresa de nuestro pueblo desde la base, para llevar adelante el proyecto de nuestro Comandante Chávez e incluir aquella orientación estratégica de ¡Comuna o nada!”.

La EPS de reciclaje forma parte de la Séptima Transformación, del Plan de las Siete Transformaciones (7T), orientada a fortalecer la economía comunal con modelos autosustentables. El esquema incluye clasificación de residuos, formación técnica y participación activa de los Consejos Comunales, que ya suman 36 semanas continuas de trabajo en la zona.

T y F/ VTV