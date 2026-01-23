Despliegue integral se intensifica contra el dengue en Yaracuy

El gobernador de la entidad, Leonardo Intoci, en articulación con la Autoridad Única de Salud, Marilyn Velázquez, ha puesto en marcha un despliegue integral de prevención contra el dengue, con el propósito de concienciar a la colectividad sobre la importancia del saneamiento ambiental como la herramienta más eficaz para frenar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

Velázquez destacó que la prevención comienza en casa, ya que la lucha contra el dengue no depende de la fumigación, sino del control de los criaderos. Por su parte, Edgar Arteaga, director de Salud Ambiental, advirtió que cada mosquito hembra adulto es capaz de depositar aproximadamente mil 500 huevos durante su ciclo de vida, lo que multiplica exponencialmente el riesgo si no se toman medidas a tiempo.

De acuerdo a la información suministrada por Arteaga, dentro del plan de acción, en lo que va del año 2026, se han inspeccionado 2395 casas, mil 357 han sido abatizadas, se han eliminado 9 mil 736 y mil 126 viviendas han sido fumigadas, protegiendo así a 22 mil 204 personas en el estado.

En este sentido, instó a los habitantes de la región a cumplir con medidas como la eliminación de cachivaches, descarte de objetos en desuso que acumulen agua, como cáscaras de huevos, chapas y tapas de botellas, espacios donde el mosquito suele depositar sus huevos. Igualmente, orientó a tapar herméticamente todos los recipientes donde se almacene agua para consumo humano, desmalezamiento de patios, limpieza de áreas verdes y el saneamiento constante de las zonas peridomiciliarias.

Con respecto a este tópico, el funcionario explicó que la medida se ejecuta exclusivamente cuando ya existe la presencia de casos sospechosos o confirmados, con el fin de eliminar al mosquito en su fase adulta. Sin embargo, para minimizar el riesgo de dengue es indispensable el saneamiento ambiental y la recolección de basura.

Reiteró para finalizar que «el llamado es a la conciencia ciudadana; trabajamos en cada rincón de Yaracuy para garantizar la salud de nuestro pueblo».

T/CO con información de MinSalud