Despliegue técnico en subestación Zona Industrial optimiza suministro en Barquisimeto

Con el objetivo de fortalecer el sistema de distribución eléctrica en sectores del municipio Iribarren, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutó un despliegue técnico correctivo en la subestación Zona Industrial, ubicada en la parroquia Ana Soto del estado Lara.

Las labores técnico-preventivas incluyeron el reemplazo de aisladores y soportes del seccionador del conductor de barra, instalación de nuevos puentes, conductores y corta corrientes, así como mantenimiento integral de los servicios auxiliares de corriente alterna.

Estas acciones, inscritas en el Plan de Mantenimiento y Adecuación de Subestaciones Eléctricas, optimizan la calidad del servicio en beneficio de más de 400 mil habitantes del oeste de Barquisimeto.

CORPOELEC continúa desplegando maniobras técnicas que garanticen la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con enfoque territorial y compromiso con el bienestar del pueblo venezolano.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC