Destinan 11000 toneladas de asfalto para sector Nueva Casarapa de Guarenas

Cerca de 11000 toneladas de asfalto se colocarán en el sector Nueva Casarapa del municipio Plaza en los próximos 12 meses.

La información la suministró este martes el gobernador del estado Bolivariano de Miranda, Elio Serrano, durante el lanzamiento del plan Guarenas + Humana en el sector Nueva Casarapa; el cual tiene previsto atender y optimizar la calidad de vida de los habitantes de cuatro circuitos comunales.

“Estas acciones van a beneficiar a cuatro circuitos comunales (Casarapa, Ciudad Casarapa, Altos de Copacabana y Terraza del Este), que agrupan una cantidad importante de familias”, dijo el gobernador.

El mandatario regional añadió que también serán vertidos 200 metros cúbicos de concreto armado para mejoras integrales de la vialidad.

“Igualmente se hará la demarcación vial e iluminación del sector en su totalidad”, expresó Serrano; al tiempo que especificó que cerca de 22 cuadrillas se encargarán del desmalezamiento de los principales corredores viales.

Finalmente, anunció que dentro de dos semanas el referido plan será puesto en marcha en los sectores desde la carretera Petare- Guarenas, integrada por tres comunas.

Calle Falcón rehabilitada

En compañía del poder popular del municipio Plaza, el gobernador del estado Bolivariano de Miranda, Elio Serrano también entregó rehabilitada y embellecida la calle Falcón de Guarenas.

Con estas labores se beneficiarán alrededor de 2240 familias que agrupan a más de 1800 habitantes del sector.

Junto al alcalde de Plaza, Antonio Galíndez, el gobernador Serrano, detalló que entre los trabajos realizados en la referida calle destacan la optimización del alcantarillado que protege parte del cableado eléctrico de la calle.

“Estamos sumamente contentos de entregar esta calle rehabilitada y bien bonita, con brocales pintados, aceras demarcadas y fachadas embellecidas”, dijo Serrano.

Asimismo, destacó que estas acciones se enmarcan en la 4 Gran Transformación orientada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que promueve la recuperación social a través de la humanización de las ciudades del país.

Arelis Pérez, jefa de la UBCh Jesús María Marrero, agradeció al Gobierno del estado Miranda por la recuperación de la calle y resaltó su respaldo al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, y las políticas sociales de la Revolución.

T y F/Prensa Gobernación de Miranda