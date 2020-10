Destructor estadounidense cruza estrecho de Taiwán y China responde

El destructor misilístico estadounidense USS Barry completó este miércoles su recorrido rutinario por el estrecho de Taiwán, así lo reseña este jueves Russia Today en su página web.

La Armada de Estados Unidos resaltó que el buque puso de manifiesto «el compromiso de EEUU con el libre y abierto tránsito Indo-Pacífico».

«La Armada de EEUU continúa volando, navegando y operando dondequiera que el derecho internacional lo permita», detalló ese cuerpo bélico en un comunicado, según cita el medio digital referido.

#USSBarry (DDG 52) conducted a routine Taiwan Strait transit on Wednesday, demonstrating U.S. commitment to a #FreeandOpenIndoPacific as the #USNavy continues to fly, sail and operate anywhere international law allows. pic.twitter.com/g87VUlzg5V

— U.S. Navy (@USNavy) October 14, 2020