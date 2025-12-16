Destruyen materiales y equipos mineros ilegales en Amazonas

A través de la Operación “Neblina 2025”, la REDI N° 6 Guayana, en el municipio Atabapo, el sector Mata Palma en estado Amazonas, se detectó y destruyó materiales y equipos mineros que se encontraban ocultos en la selva.

Durante la operación se incautó seiscientos (600) litros de combustible tipo gasolina, dos (02) motobombas de 13 HP, una balsa minera, dos (02) Caracoles de 4”, cincuenta (50) metros de manguera de alta presión de 4”, cuatro (04) tubos plásticos de PVC de 4”, dos (02) alfombra usadas como tamiz y veinte (20) metros de plástico negro.

La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la que se destacó que todo el material y equipo mencionado fueron incinerados en el lugar de los hechos.

Estas acciones representan un soporte logístico para la depredación y destrucción del medio ambiente en las actividades prohibidas de minería ilegal, en la que el Estado venezolano lucha a diario por la preservación del medio ambiente y la explotación minera.

F/CEOFANB