Detienen a 475 migrantes en planta de Hyundai en EEUU

El Gobierno de Trump detuvo a 475 migrantes en el estado de Georgia, en lo que han definido como «la redada más grande desde su retorno al mando», aumentando la incertidumbre de quienes pueden ser deportados

La mayor redada reportada hasta el momento por la administración de Trump se ejecutó en el condado de Bryan en Georgia, sumiendo a la población de la localidad en el temor y la incertidumbre.

Los 475 inmigrantes, en su mayoría latinos y surcoreanos, fueron sorprendidos por las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA y el FBI; en una planta en construcción de la compañía Hyundai.

Por su parte, la reconocida compañía fabricante de autos y baterías, indicó que el funcionamiento del complejo intervenido representa una inversión que ronda los 7.600 millones de dólares y que genera empleo para más de mil trabajadores, según agencias internacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur informó que enviaría diplomáticos al lugar en respuesta a la redada.

«Las actividades económicas de las empresas de inversión coreanas y los derechos e intereses de los ciudadanos coreanos no deben verse afectados indebidamente durante las operaciones de aplicación de la ley llevadas a cabo por Estados Unidos», declararon.

Los migrantes detenidos fuero trasladados al Centro de Procesamiento de Folkston, ubicado en el sur de Georgia, luego de ser identificados y registrados por los agentes del ICE.

Este operativo podría generar tensiones entre ambos países y afectar la relación, los acuerdos económicos a los que han llegado.

