Detienen a directiva de la Federación Venezolana de Triatlón por malversación de fondos

El fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este martes en Caracas que fueron detenidos tres miembros de la directiva de la Federación Venezolana de Triatlón (Fevetri), por malversación de fondos económicos otorgados por el Gobierno Nacional para el patrocinio de los atletas.

En rueda de prensa realizada en el auditorio del Ministerio Público, el Fiscal informó que fue detenido el Presidente de Fevetri, Pablo Rafael Machillanda Pinto, por los delitos de forjamiento de documentos, falsa atestación a funcionarios públicos, agavillamiento y obtención de lucro.

“El Ministerio Público solicitó la detención del presidente de la Federación Venezolana de Triatlón, Pablo Machillanda, y otras 3 personas por falsificar un acta de asamblea general extraordinaria en la que se realizó una reforma de esos estatutos, para perpetuarse en esa federación y malvesar los fondos”, dijo el Fiscal General.

Además, fue detenida Lilia Elena Becerra Benedetti, tesorera de la Institución y Oscar Arape Garcia, secretario general, por los delitos de forjamiento de documentos, Agavillamiento y obtención de lucro.

Por otra parte, Tarek William Saab, anunció detención de Daniel Longa, registrador público del primer circuito del Municipio libertador, por actos falsos de funcionarios públicos, “el funcionario fue cómplice de este hecho delictivo y es detenido por los delitos de agavillamiento y cómplice en el delito de obtención de lucro”, señaló.

Saab precisó que estos actos se realizaron durante el año 2013 hasta el año 2016, en donde la Fevetri recibió un monto aproximado de 771 mil dólares por medio del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte.

“Estos recursos eran otorgados para que los atletas puedan ser atendidos de manera digna, para el patrocinio de nuestros atletas que esta federación maneja”, indicó.

“Aquí no hay intocables”

El fiscal General precisó que se están investigando simultáneamente tres federaciones deportivas que presume también terminarán con órdenes de aprehensión.

“Aquí no hay intocables, para los que estén haciendo negocios con el tema del deporte, así como no lo hubo en Pdvsa, como no lo hubo en la lucha contra las drogas, con la delincuencia organizada, con el fraude importador de Cadivi y Cencoex, mucho menos lo va haber con este caso”, destacó Saab.

“Estamos haciendo las respectivas diligencias con los tribunales competentes, y se siga trabajando como lo hemos hecho estos 10 meses para adecentar al país, las federaciones deportivas no pueden jamas ser usadas para desfalco y el saqueo que finalmente afecta al pueblo venezolano”, prosiguió.

El Fiscal General agradeció la confianza de la gente en denunciar ante el Ministerio Público estos hechos que se han estado investigando en los últimos meses, llamó a“no tener miedo en denunciar a los delincuentes de los llamados de cuello blanco, utilizando el dinero del estado, del pueblo, de la gente, para utilizarlo para el beneficio personal”, enfatizó.