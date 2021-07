Detienen a la espectadora que provocó la caída masiva de ciclistas durante el Tour de Francia 2021

Las autoridades francesas detuvieron a la espectadora que desencadenó una caída masiva de ciclistas durante la primera etapa del Tour de Francia 2021, según informó este miércoles AFP citando al fiscal general de la ciudad de Brest, Camille Miansoni.

«Una sospechosa está detenida», anunció Miansoni. Por su parte, las fuentes de Reuters confirmaron que la espectadora, identificada como una francesa de 30 años, se encuentra detenida en una comisaría en Landerneau tras presentarse ante las fuerzas del orden. Está acusada de causar lesiones involuntariamente y poner en riesgo la vida de otras personas.

Imagine being this fan who brings down half the Tour De France field. pic.twitter.com/M0BqC5lnZ7

— Simon Clancy (@SiClancy) June 26, 2021