Develado el hito de la comuna 4 mil en Aragua rumbo a alcanzar la meta de 6 mil

El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su visita al estado Aragua, develó este miércoles el hito referente a la Comuna número 4 mil del país, donde indicó que para el próximo 2026 se espera llegar al hito 6 mil.

En este contexto, Maduro recorrió la comuna, denominada «General Rafael Urdaneta», que agrupa a una población de 12 mil 406 personas, la cual se encuentra ubicada en el sector 3 de la urbanización Rafael Urdaneta (La Segundera), en Cagua, municipio Sucre de la entidad aragüeña e inauguró obras de la Consulta Popular Nacional.

Durante la visita del mandatario venezolano, se inauguraron algunas obras y se realizaron dotaciones vitales provenientes de la Consulta Popular y efectuadas por los consejos comunales que integran el Circuito Comunal 5 Segundera.

La rehabilitación y acondicionamiento del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) La Segundera, la dotación de equipos médicos y tecnológicos al CDI La Segundera, la adquisición de equipos médicos para la maternidad «Rafael Urdaneta», la compra de materiales para la sustitución de techo, la rehabilitación y acondicionamiento del C.E.I.E. «Rómulo Gallegos», son algunas de inauguraciones y dotaciones llevadas a cabo en la comuna.