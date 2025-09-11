Develados planes de MCM para atacar la plataforma petrolera flotante en el lago de Maracaibo

Durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando por Venezolana de Televisión (VTV). Diosdado Cabello develó que María Corina Machado sostiene conversaciones con la banda delictiva del alias “El Cagón”, que opera en el estado Trujillo y en el municipio Baralt, del estado Zulia, y ofrece un total de cinco millones de dólares e inmunidad para que ataquen la plataforma petrolera flotante en el Lago de Maracaibo.

“Parte de este plan incluye explotar unos tanques de almacenamiento de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ubicados en los municipios Cabimas, Lagunillas, Simón Bolívar y Valmore Rodríguez que, según La Sayona, es petróleo que va cargado en buques de Chevrón a Estados Unidos”, dijo Cabello.

La carta del patriota cooperante “Patricio Maracucho”, también indica que María Corina Machado ha conversado con miembros de otros grupos delictivos desarticulados en el país como Tren de Aragua, Tren de los Llanos, El Koki, Wilexys y Niño Guerrero a cambio de que “le den un golpe definitivo en la ciudad capital (Caracas)”.

Estas acciones desestabilizadoras se le está haciendo cuesta arriba a María Corina Machado, pues según Patricio Maracucho, “a La Sayona se le tiene infiltrado hasta los audífonos que ella usa para atender llamadas en [el servicio de mensajería] Signal”.

La instalación petrolera flotante en el lago de Maracaibo, que intenta desestabilizar María Corina Machado, forma parte de un ambicioso plan liderado por la compañía China Concord Resources Corp (CCRC). El proyecto, valorado en mil millones de dólares, marca un impulso de inversión privada extranjera en el sector energético venezolano.

T/CO con información de medios nacionales