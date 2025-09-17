Diagnostican cáncer de piel al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel, informó este miércoles el jefe del equipo médico que lo atiende, Claudio Birolini. Según el parte clínico, los exámenes detectaron dos lesiones cutáneas compatibles con carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer considerado de riesgo intermedio.

Bolsonaro, de 70 años, estuvo internado en el Hospital DF-Star de Brasilia, donde recibió atención médica especializada antes de recibir el alta. El doctor Birolini explicó que, aunque no se trata de la variante más agresiva, la enfermedad puede derivar en complicaciones si no es tratada oportunamente.

El exmandatario permanece bajo prisión preventiva domiciliaria desde agosto, en el marco de una condena reciente de 27 años de cárcel por su implicación en un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

