Diálogo entre Venezuela y Barbados reafirma compromiso con la paz en el Caribe

Como naciones caribeñas hermanadas por profundos lazos históricos, culturales y de cooperación, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo un encuentro diplomático con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en el que abordaron asuntos clave de la agenda bilateral y se intercambiaron visiones sobre los desafíos regionales que enfrenta el Caribe.

Durante la reunión, el canciller Gil transmitió el saludo del presidente de la República, Nicolás Maduro, al destacar los profundos lazos fraternales y culturales que unen a Venezuela y Barbados como naciones caribeñas comprometidas con la paz, la integración y el desarrollo compartido.

Ambas autoridades intercambiaron perspectivas sobre la situación actual que enfrenta el Caribe, marcada por la presencia de activos militares hostiles, y coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad regional mediante el diálogo y la cooperación multilateral.

Asimismo, el titular del despacho para Relaciones Exteriores expresó su más sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Barbados por su constante respaldo a Venezuela en la defensa de su soberanía política y territorial, para reafirmar el compromiso de continuar el fortalecimiento de los vínculos de solidaridad y respeto mutuo.

La reunión forma parte de los esfuerzos del Gobierno Bolivariano por consolidar alianzas estratégicas con los países del Caribe, en consonancia con los principios de la diplomacia de paz y la integración latinoamericana y caribeña.

