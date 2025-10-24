Diálogo estratégico entre Venezuela y Vietnam promueve nuevos proyectos educativos

A propósito del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam, la viceministra de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Tatiana Pugh Moreno, sostuvo una reunión de trabajo con el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y director de la Academia Nacional de Política «Ho Chi Minh», Nguyễn Xuân Thắng.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron diversas áreas de interés común, destacando la importancia de ampliar la colaboración en materia de formación académica y el intercambio de conocimientos teóricos.

Las partes coincidieron en la necesidad de impulsar y diversificar la cooperación bilateral, para explorar proyectos que respondan a las prioridades de desarrollo de ambos pueblos.

Este acercamiento reafirma el compromiso de Venezuela y Vietnam con la construcción de un mundo multipolar, basado en la solidaridad, el respeto mutuo y el intercambio de saberes.

La reunión se inscribe en los esfuerzos sostenidos por ambos países para consolidar una agenda estratégica que promueva el bienestar de sus naciones y el fortalecimiento de sus capacidades humanas e intelectuales.

T y F/ VTV