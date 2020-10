Diana Paredes da el ascenso a CD Póvoa como atacante

CD Póvoa de Portugal en voleibol se apoyó nuevamente en Venezuela para lograr un ascenso de división. El equipo portugués, en categoría femenino, venció 3-2 (12-25/25-17/25-21/19-25/15-

El aporte venezolano vino de parte de Diana Paredes, quien jugó de atacante en vista de las necesidades del equipo: “Estoy muy contenta. Estoy jugando de atacante. Les hacía falta más atacantes que levantadoras. Hago más diferencia atacando. Hace tiempo yo era atacante y gracias a Dios no he perdido mucho eso”.

“Si normalmente no soy atacante, me costó más, después de pasar tanto tiempo sin entrenar (por la cuarentena). Me gusta. Me recuerda cuando estaba en los campeonatos nacionales en Venezuela”, afirmó la habitual levantadora.

CD Póvoa logró el ascenso a primera división con Ismel Ramos, Ronald Fayola, Jesús Gómez y Daniel Escobar en sus filas. Ahora Paredes impulsa al equipo femenino, aunque no era su primera opción.

Esta dama explicó que “tenía planes de jugar en otros países. Mi pasaporte se venció justo cuando empezó la cuarentena. Y no pude renovarlo. Tuve que reestructurar mis planes. Comencé a entrenar con CD Povoa para mantenerme y decidí jugar con ellos. Para ayudarles en esta fase de ascenso. Ahora creo que jugaré con ellos hasta que consiga el pasaporte”.

Parades ya tiene experiencia en la categoría con GC Vilancondense, tras su paso por CV Kiele Socuéllamos en España, equipo con el que también ascendió de división nacional a la Superliga 2.

T/ Redacción CO

Caracas