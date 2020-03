Días de pandemia y muerte: sensibles bajas en el mundo artístico

El actor Tom Hanks fue una de las primeras figuras del espectáculo en anunciar que dio positivo por Covid-19, una pandemia sin precedentes desde la llamada gripe española que mató a 50 personas en 1918 (y sin contar los estragos que ha hecho el Sida desde comienzos de los 80 del siglo pasado).

Al parecer el actor y su esposa, Rita Wilson, se contaminaron durante un viaje a Australia. «Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también», dijo Hanks en una publicación en redes sociales.

Se sometieron a la prueba de Covid-19 «para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento», y dieron positivo.

Dos semanas más tarde, ya de alta, dice sentirse mucho mejor en su cuenta de Facebook: «Hola. Dos semanas después de nuestros síntomas, nosotros (Rita Wilson) nos sentimos mejor. El aislamiento funciona así: no se lo pegas a nadie. No te contagias de nadie. Sentido común, ¿no? Tomará tiempo, pero si nos cuidamos los unos a los otros, ayudamos donde podemos y dejamos algunas comodidades… esto también pasará. Lo podemos solucionar «.

La segunda figura de fama mundial de las artes y el espectáculo en comunicar el positivo de su prueba de coranavirus fue el tenor español Plácido Domingo.

“Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por Covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y los resultados han dado positivo”, escribió el tenor, de 79 años de edad, en su cuenta de Facebook.

Afortunadamente no corrió con la misma suerte su compatriota, la reconocida actriz Lucía Bosé, reconocida estrella del cine neorrealista italiano, esposa del afamado torero Luis Miguel Dominguín, coronada Miss Italia y amiga íntima de pintores como Pablo Picasso y del director italiano Visconti. La estrella murió el pasado 23 de marzo en España, a los 89 años víctima del Covid-19.

También uno de los mejores dramaturgos de Estados Unidos, Terrence McNally, cuya prolífica carrera lo llevó a ganar varios premios Tony, falleció a causa del virus. Tenía 81 años.

Otra víctima fatal de esta pandemia, dentro del mundo del las artes y el espectáculo, fue el saxofonista camerunés Manu Dibango, conocido como Papy Groove. Este músico perdió la vida el pasado 24 de marzo, a los 86 años de edad, luego de ser diagnosticado positivo en Francia, según informó la agencia rusa Sputnik.

El saxofonista y también cantautor desarrolló un estilo en el que mezclaba jazz, funk y la música tradicional africana. Obtuvo fama internacional con la canción “Soul Makossa”, que fue interpretada más tarde por muchos artistas. En 2010 fue condecorado con la Legión de Honor francesa.

MÁS ALLÁ DEL CONTAGIO

Cuando pasen los años y esta pesadilla mundial sea historia, el Covid-19 no debería desviar de la memoria colectiva de otras muertes sensibles en el ámbito de las artes, el espectáculo y la cultura en general, que no fueron ocasionadas por la pandemia.

Una de ellas, que reseñamos en estas páginas ayer es la del maestro del teatro en Colombia, Santiago García, considerado como uno de los grandes teóricos y prácticos de la escena contemporánea. Mientras que el 24 de marzo falleció a los 73 años en Cuba, también por causas distintas al Covid-19, el reconocido realizador audiovisual Juan Padrón. No obstante el antillano murió a causa de una enfermedad pulmonar.

“El último mambí” batalló durante 20 días y se va lleno de amor y tranquilidad. Agradecemos a todos los médicos, amigos y admiradores que durante estos días han mostrado su cariño y admiración por este gran artista que es parte ya de la cubanía y la independencia de Cuba, declaró el hijo, Ian Padrón, en su perfil de Facebook.

Padrón se destacó en el área audiovisual de su país y de Latinoamérica por la creación de personajes como Elpidio Valdés y la saga animada Vampiros en La Habana.

“En su prolífera carrera de caricaturista, ilustrador y guionista, Padrón se destacó como uno de los realizadores más exitosos del dibujo animado en este país, donde dio vida a inolvidables personajes que marcan la memoria de generaciones de cubanos”, reseñó Prensa Latina.

En 1985, el artista inició una colaboración con el humorista argentino Quino (Joaquín Lavado), creador del popular personaje de Mafalda. Fruto de esa relación profesional fue la serie Quinoscopios, cuya calidad le valió la inclusión entre los clásicos del cine de animación contemporáneo.

Al momento de su fallecimiento, era asesor de los Estudios de Animación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

Por otra parte, el 24 de marzo el mundo del cómic se enlutó con la muerte del dibujante Albert Uderzo, creador, junto a René Goscinny, de los míticos personajes Astérix y Obélix.

El reconocido artista francés murió a la edad de 92 años, en su domicilio de Neully, a causa de un ataque al corazón, no relacionado con el coronavirus’

Las aventuras de los irreductibles Astérix y Obélix, iniciadas en 1959, conocieron una difusión universal, alcanzando más de 375 millones de álbumes vendidos, y que Uderzo continuó en solitario tras la muerte en 1977 de su compañero guionista Goscinny.

Uderzo se vio obligado a abandonar su profesión a la edad de 84 años debido a problemas físicos en sus manos tras toda una vida de entrega y dedicación al dibujo.

También murió por estos días de pandemia, pero no a causa de esta, la cantautora chilena Patricia Carmona, específicamente el 23 de marzo, víctima de un “severo cáncer”, calificó Prensa Latina.

Psicóloga de profesión, miembro en sus inicios del grupo Chamal, además funcionaria del Servicio Nacional de Menores, la artista “dejó una estela de magia, consecuencia y solidaridad con las causas de los pueblos latinoamericanos, su vinculo con poesía, las artes y la estética se reflejaba en todas sus actuaciones”, señaló el poeta Omar Cid citado en el portal cubano de noticias.

La Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, entre otras, manifestaron su pesar por la pérdida de la artista y militante social.

Otro integrante de esta luctuosa lista es el cantante y actor estadounidense Kenny Rogers, considerado uno de los máximos exponentes de la música country en el imperio gringo.

Rogers se despidió de este plano terrenal a los 81 años, el pasado sábado 21 de marzo

De acuerdo con una publicación de sus familiares vía redes sociales, el artista, con millones de discos vendidos y tres premios Grammy en su currículo, murió de causas naturales durante su estancia en una institución hospitalaria, reseñó Prensa Latina.

