Conozca los días festivos de diciembre que Sitssa estará sin prestar servicio

El Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa), informa al pueblo venezolano que no prestará servicio los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero por las festividades navideñas.

De igual forma, el sistema, agradece la receptividad del pueblo venezolano, para continuar con su labor en los horarios habituales y ofrecer un servicio de calidad a todos los usuarios y usuarias.

Vale acotar, que el Sitssa avanza con paso firme en el Plan de Recuperación de Flota y esto se hace, gracias al talento y la dedicación de la mano de obra venezolana.

Se pudo conocer, que tras las labores de mantenimiento, han logrado recuperar varias unidades y colocarlas en óptimas condiciones para prestar un servicio de calidad a la población.

