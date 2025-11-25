Presidente Díaz-Canel exalta potencial productivo de Venezuela en Feria de La Habana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó la diversidad de sectores presentes en la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) que demuestra el potencial de Venezuela y el éxito de las oportunidades desarrolladas bajo la Revolución Bolivariana, tanto para la empresa pública como para la privada.

Durante su visita al pabellón criollo, el jefe de Estado de la mayor de Las Antillas, avaló la participación de Venezuela como un paso firme para el fortalecimiento del intercambio comercial binacional.

Asimismo, observó la oferta exportable presentada por el ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional, Luis Villegas, quien exhibió una vitrina con más de 45 productos de sello nacional.

Díaz-Canel calificó el espacio venezolano como un testimonio de la amistad y solidaridad que une a ambos pueblos, nexos que, según sus palabras, van más allá de lo convencional. El jefe de Estado cubano elogió el esfuerzo tras el montaje del stand, al cual describió no solo por su belleza estética, sino por su «cara productiva».

Ofensiva exportadora frente al bloqueo

En el recorrido, el ministro Luis Villegas detalló la composición de la oferta venezolana. La muestra abarca desde rubros de la agroindustria hasta más de 20 variedades de productos del mar, seleccionados para conquistar los mercados internacionales.

Villegas contrastó este despliegue productivo con las agresiones externas. El funcionario enfatizó que, ante las peticiones de sanciones contra la República, la respuesta del Gobierno Bolivariano es la unión del sector público y privado con un fin común: la producción. De esta forma, Venezuela expone ante el mundo sus capacidades reales y su voluntad de crecimiento económico.

