Dimite el Presidente de Armenia

El presidente de Armenia, Armén Sarkisián, presentó su dimisión, alegando la falta de autoridad para influir en la política interior y exterior de la República.

«Estuve pensando mucho, decidí dejar el cargo de presidente de la República después de cuatro años de un trabajo intenso», dice una declaración publicada en el sitio web del mandatario.

Según Sarkisián, esta decisión se debe a la falta de herramientas a su disposición con las que pueda influir en los procesos de la política interior y exterior «en estos tiempos difíciles para el país y el pueblo».

«Vivimos una realidad única en la que el presidente no puede influir en los procesos de guerra y paz, no puede vetar las leyes que no considere convenientes para el Estado y el pueblo, cuando las posibilidades del presidente no se ven como ventaja del país, sino como una amenaza por parte de varios grupos políticos, cuando el presidente no puede aprovechar la mayor parte de su potencial para resolver los problemas sistémicos de la política interior y exterior», destacó.

Para Sarkisián, el país, pese a que oficialmente es una república presidencial, no la es en la realidad.

La portavoz del presidente del Parlamento de Armenia, Tsovinar Jachatrián, confirmó que el Legislativo ha recibido la carta de renuncia.

Sarkisián asumió la presidencia el 9 de abril de 2018.

Según la Constitución de Armenia, el presidente se elige por el Parlamento por un periodo de siete años. Las elecciones extraordinarias deben celebrarse a más tardar en 35 días después de renuncia.

T/Sputnik

F/Facebook-Presidencia Armenia